Многодетную мать Светлану Дель задержали в Москве

Многодетную мать Светлану Дель , у которой ранее органы опеки изъяли приемных детей, задержали и допросили по уголовному делу о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (статья 156 УК РФ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным ТАСС , женщину допросили как подозреваемую и отпустили под подписку о невыезде.

Ранее по этой же статье возбудили дело против ее супруга Михаила . Он также является фигурантом дела о побоях.

В январе из многодетной семьи Дель забрали десятерых детей после того, как у одного из них в детском саду заметили синяки. Против отца возбудили дело о побоях, позже в их квартире из-за этого прошел обыск. Муж и жена отрицали обвинения в насилии, ссылаясь на особенности сосудистой системы мальчика: якобы из-за этого у него появляются синяки.

В итоге двоих из изъятых детей передали под опеку бабушки, еще четверо позже появились в банке данных о детей-сиротах.

В марте суд признал Михаила Дель виновным в нанесении побоев, не повлекших последствий, и назначил ему 90 часов обязательных работ.

По данным замглавы департамента соцзащиты Москвы Татьяны Барсуковой, семья переехала из Санкт- Петербурга в Москву в 2014 году. В ней 13 детей - восемь приемных, находящихся под опекой, четверо усыновленных и один кровный. Сообщалось, что некоторые из этих детей ВИЧ-инфицированы.