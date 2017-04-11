В Москве объявлен «желтый» уровень опасности

В Москве и области 11 апреля объявили «желтый» уровень опасности из-за усиления ветра. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» уровень означает, что погода потенциально опасна. Сильный ветер также ожидается в граничащих с Москвой областях: Тульской, Тверской, Калужской, Смоленской, Владимирской и Ярославской.

Днем во вторник, 11 апреля, температура воздуха в столичном регионе составит 15-17 градусов тепла. Этот показатель превышает климатическую норму на шесть градусов.

Ранее синоптики прогнозировали похолодание в Москве в конце этой недели. По их данным, в четверг возможен мокрый снег, а к выходным вернутся ночные заморозки до минус 2 градусов. Синоптики отмечали, что апрель в Москве будет теплым, но из-за высокой активности циклонов погода останется неустойчивой. Большую часть месяца будут идти дожди, ожидаются грозы, резкие колебания температуры и скачки атмосферного давления.