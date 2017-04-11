Диана Шурыгина попала в больницу с психическим расстройством

Жительница Ульяновска Диана Шурыгина , история которой стала известна благодаря передаче «Пусть говорят», попала в больницу. Об этом сообщает Life

По данным издания, девушку госпитализировали «с подозрением на психическое расстройство». Сейчас она проходит полное обследование, после которого врачи определят курс ее лечения.

На обращении к врачам настояла мать Дианы Шурыгиной, утверждает Life. Женщина якобы заявила, что у ее дочери «крайне нестабильное психическое состояние». Девушка уже прошла обследование у невролога и психиатра.

В январе этого года вышел первый выпуск «Пусть говорят» о 17-летней Диане Шурыгиной из Ульяновска, ставшей жертвой изнасилования весной 2016 года. По словам девушки, изнасилование произошло на дне рождения, куда ее пригласила подруга. Шурыгина рассказала, что была пьяна, а именинник – 21-летний Сергей Семенов - применил к ней физическую силу и изнасиловал.

Суд счел вину Семенова доказанной и приговорил его к восьми годам тюрьмы. Родственники и друзья молодого человека отказались верить в справедливость приговора. После «Пусть говорят» у них набралось много сторонников. В интернете появилось множество оскорбительных мемов с Шурыгиной, сообществ в поддержку Семенова, а ее семье регулярно поступают угрозы.