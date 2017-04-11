Военные корабли России зашли в Пусан

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) во главе с ракетным крейсером «Варяг» прибыл с визитом в порт Пусан Республики Корея, где проведет четыре дня. Об этом заявил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Владимир Матвеев , сообщает РИА Новости.

Главной целью похода отряда, по словам Матвеева, является демонстрация Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также налаживание контактов для дальнейшего развития военно-морского сотрудничества.

В Пусане у моряков назначены встречи с представителями командования ВМС Южной Кореи, мэром города и российским генеральным консулом. После официальной части программы россияне смогут осмотреть достопримечательности города Пусан, а также принять участие в товарищеских матчах по игровым видам спорта вместе с корейскими моряками.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с ракетным крейсером «Варяг» начал свой поход 1 апреля. Морякам предстоит совершить еще шесть визитов в иностранные порты.