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Семь игроков "Реала" выступили против Криштиану Роналду
Семь игроков мадридского «Реала» выступили против лидера команды Криштиану Роналду. Об этом сообщает Diariogol.
По данным издания, футболисты устали от привилегий, которыми пользуется Роналду. Кроме того, по их мнению, португалец слишком высокомерен и не всегда полностью выкладывается на поле.
В частности, одноклубники Роналду якобы потребовали усадить его в запас. По информации Diariogol, среди выступивших против футболиста оказались Альваро Мората, Марко Асенсио, Гарет Бэйл, Матео Ковачич, Лука Модрич, Лукас Васкес и Тони Кроос.
В январе в СМИ появилась информация, что президент испанского клуба «Реал» Флорентино Перес продаст португальского нападающего Криштиану Роналду до завершения срока контракта футболиста.
Контракт 31-летнего Роналду с мадридской командой истекает 30 июня 2021 года, он был продлен в ноябре прошлого года. Сообщалось, что Перес хочет продать Роналду по завершении сезона-2018/19. СМИ писали, что в 2019 году Роналду перейдет в один из китайских клубов, где получит привлекательный контракт, а на закате карьеры будет играть в Major League Soccer - высшем дивизионе футбольных лиг в США и Канаде.
Роналду играет за «Реал» с 2009 года. В последнем сезоне он провел за команду 22 матча, забив 18 голов и сделав шесть результативных передач.
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