По данным издания, футболисты устали от привилегий, которыми пользуется Роналду. Кроме того, по их мнению, португалец слишком высокомерен и не всегда полностью выкладывается на поле.

В январе в СМИ появилась информация, что президент испанского клуба «Реал» Флорентино Перес продаст португальского нападающего Криштиану Роналду до завершения срока контракта футболиста.

Контракт 31-летнего Роналду с мадридской командой истекает 30 июня 2021 года, он был продлен в ноябре прошлого года. Сообщалось, что Перес хочет продать Роналду по завершении сезона-2018/19. СМИ писали, что в 2019 году Роналду перейдет в один из китайских клубов, где получит привлекательный контракт, а на закате карьеры будет играть в Major League Soccer - высшем дивизионе футбольных лиг в США и Канаде.

Роналду играет за «Реал» с 2009 года. В последнем сезоне он провел за команду 22 матча, забив 18 голов и сделав шесть результативных передач.