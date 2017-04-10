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Деловая газета «Взгляд»

Опубликовано панорамное видео репетиции Парада Победы

Репетицию Парада Победы на полигоне в подмосковном Алабино сняли с помощью панорамного видео. На репетиции отработано прохождение личного состава подразделений российской армии, а также проход военной техники, в том числе ракетного комплекса «Тополь-М».
Видео опубликовано на канале RT на YouTube.
Отметим, что в этом году на Параде Победы впервые будет показана арктическая военная техника.
Видео Оружие
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