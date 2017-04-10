Опубликовано панорамное видео репетиции Парада Победы

Репетицию Парада Победы на полигоне в подмосковном Алабино сняли с помощью панорамного видео. На репетиции отработано прохождение личного состава подразделений российской армии, а также проход военной техники, в том числе ракетного комплекса «Тополь-М».

Видео опубликовано на канале RT на YouTube.

Отметим, что в этом году на Параде Победы впервые будет показана арктическая военная техника.