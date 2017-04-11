Киев нашел способ избежать санкций из-за Самойловой

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что Киев готов «дополнительно разъяснить» ситуацию, связанную с российской участницей «Евровидения», в том случае, если после конкурса возникнет вопрос санкций для страны. Об этом сообщает «Обозреватель»

По его словам, запрет въезда певице Юлии Самойловой на Украину «может иметь какие-то последствия, а может не иметь никаких».

«Для любых негативных последствий должно быть консолидированное решение Европейского вещательного союза, а это решение предусматривает специальные процедуры, голосования. Сомневаюсь, что все в Европейском вещательном союзе являются большими друзьями Кремля», - рассказал Кириленко.

По словам вице-премьера, союз выразил свое недовольство данным решением потому, что «Россия – большой рынок» и платит взносы.

«Считаю, что наша позиция будет воспринята членами ЕВU. Если же после "Евровидения" возникнет вопрос каких-либо санкций против Украины в связи с неучастием России, будем дополнительно разъяснять ситуацию», - добавил Кириленко.

Он также отметил, что Киев не намерен действовать вопреки собственным законам ради допуска Самойловой.

Ранее гендиректор ЕВU Ингрид Делтенре заявила, что если Украина не отменит свое решение, то к ней могут применить санкции.