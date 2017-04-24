Синоптики пообещали последние в этом году заморозки

Синоптики заявили, что во вторник, 25 апреля, в Москве будут последние весенние заморозки, после этого в столицу придет потепление. Об этом со ссылкой на погодный центр «Фобос» сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Наиболее ранней датой прекращения морозов в столице является 4 апреля, так было в 2001 г., а самыми поздними заморозки отмечены 15 мая 2004 г. Средняя дата приходится на 26 апреля. Текущий апрель не радует теплом, однако прогнозы позволяют говорить о том, что прекращение заморозков в Москве произойдет примерно в средние сроки, и последний мороз этого года следует ожидать 25 апреля», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что температура в Москве на 4–5 градусов ниже нормы, а погода в своем климатическом развитии отстает примерно на три недели.