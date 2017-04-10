МИД выступил с предупреждением к россиянам

«МИД России призывает россиян, находящихся в Египте, проявлять осмотрительность и избегать посещения мест массового скопления людей, где сохраняется повышенная террористическая опасность», - говорится в заявлении.

9 апреля в египетских церквях прогремели два взрыва. При теракте в главной церкви города Танта погибли от 28 до 31 человека, 80 человек получили ранения. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Второй боевик-смертник подорвал себя возле церкви в Александрии.