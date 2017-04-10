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МИД выступил с предупреждением к россиянам
В министерстве иностранных дел России призывают россиян не появляться в местах массового скопления людей в Египте. Сообщение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.
«МИД России призывает россиян, находящихся в Египте, проявлять осмотрительность и избегать посещения мест массового скопления людей, где сохраняется повышенная террористическая опасность», - говорится в заявлении.
9 апреля в египетских церквях прогремели два взрыва. При теракте в главной церкви города Танта погибли от 28 до 31 человека, 80 человек получили ранения. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Второй боевик-смертник подорвал себя возле церкви в Александрии.
В момент теракта в помещении находился патриарх Коптской церкви Феодор (Тавадрос) II. Взрыв унес жизни 17 человек, среди которых четверо сотрудников правоохранительных органов. Ответственность за взрывы взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство». Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси ввел в стране чрезвычайное положение на три месяца.
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