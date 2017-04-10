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Школьники потребовали от Навального 10 тысяч евро
Несовершеннолетние участники акций протеста потребовали от оппозиционера Алексея Навального выплатить 10 тысяч евро. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Незадолго до антикоррупционных акций протеста Навальный обещал всем незаконно задержанным участникам митингов «отсудить 10 тысяч евро» в Европейском суде по правам человека. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал это заявление «косвенным подкупом молодежи». 10 апреля глава Фонда борьбы с коррупцией вышел на свободу после 15 суток административного ареста. Тверской суд приговорил его к аресту за неповиновение требованиям полиции. Суд также оштрафовал оппозиционера на 20 тысяч рублей за организацию митинга.
26 марта во многих городах России прошли несанкционированные акции протеста, главной темой которых стала борьба с коррупцией.
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