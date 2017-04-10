Бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев заявил, что в Сирии фрегат ВМФ России «Адмирал Григорович» усилит противовоздушную оборону. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я думаю, если корабль выстроить в системе противовоздушной обороны, он, бесспорно, усилит ПВО в заданном секторе на дальность применения имеемого оружия», - сказал Валуев.

Он рассказал, что фрегат и его артиллерия способны сбить американские крылатые ракеты «Томагавк», которые летят на очень низкой траектории.

«Если заранее обнаружен залп разведкой и заранее приготовиться, то можно сбить, потому что на низкой высоте на малом расстоянии обнаруживается ракета. У "Адмирала Григоровича" три контура ПВО: большой дальности — 40-50 километров; средней — 20; малой — 5-6 километров. Соответственно применяются ЗРК "Штиль", 100-миллиметровая артустановка и зенитные автоматы», — рассказал Валуев.

Ранее сообщалось, что, возвращаясь из похода после совместных учений с турецкими кораблями в Черном море, фрегат ВМФ России «Адмирал Григорович» посетит сирийский порт Тартус.