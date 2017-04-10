Бой у вечного огня: в Одессе радикалы пытались помешать почтить память защитников города

Украинские радикалы устроили беспорядки во время мероприятий по случаю 73-й годовщины освобождения Одессы от фашистских захватчиков. Они попытались помешать людям, пришедшим почтить память родственников, которые погибли при освобождении города, возложить цветы к вечному огню на Аллее Славы. Началась потасовка, полиция была вынужденна вмешаться. Шесть человек задержаны.