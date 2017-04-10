В Испании под авиалайнером пролетел НЛО. Видео

В Сеть попали кадры, предположительно снятые одним из пассажиров авиарейса, пролетавшего над территорией Испании. На записи отчетливо видно, как перпендикулярно движению самолета движется НЛО.

Неизвестный продолговатый объект пролетает прямо под самолетом и удаляется в облаках. Видео было размещено на Youtube 5 апреля. Номер авиарейса, а также точное время и место съемки пока неизвестны, сообщает Daily Star.

Пользователи Интернета оказались озадачены увиденным. Некоторые из них, впрочем, посчитали, что запись представляет из себя фотомонтаж. Другие решили, что на видео запечатлен метеорологический зонд.

Ранее сообщалось, что в во время авиашоу в Чили НЛО едва не сбил реактивный самолет местных ВВС.