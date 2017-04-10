В России изменятся правила дорожного движения

МВД и Минтранс в течение месяца проработают поправки, которые изменят правила дорожного движения и приблизят их к европейским стандартам. Такое поручение ведомствам дал первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов . Об этом сообщает газета «Коммерсант».

На сегодняшний день, автомобилисты на участке с круговым движением уступают дорогу тем, кто въезжает на круг. Однако знак «Уступи дорогу», установленный перед перекрестком, обязывает владельца транспортного средства уступить движение остальным машинам.

Согласно предлагаемым изменениям, у водителей, которые двигаются по кругу всегда будет преимущество, если не установлен соответствующий знак.

«Подобная практика, существующая практически во всем мире, зарекомендовала себя как более эффективная для регулирования движения. Поэтому логично ее применение и в России. Более того, многие наши граждане самостоятельно ездят за границу на автомобиле или арендуют его, и эта разница в ПДД может лишь создавать путаницу для водителей», - рассказал представитель Шувалова.

Также ведомствам предстоит проработать вопрос о введении нового правила и знака «зона успокоенного движения». На таких участках дороги пешеходы смогут пересекать проезжую часть в любом месте, а автомобилистам запретят совершать обгоны и ехать быстрее 10−20 километров в час.