Подсудимый по делу Немцова рассказал, как было выбрано место для убийства

Место убийства политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту не было определено заранее, а возникло спонтанно, так как убийцы надолго теряли его из вида и боялись, что он снова уйдет от слежки, заявил подсудимый Анзор Губашев в показаниях, данных на стадии следствия.

В настоящее время он уже отказался от признательных показаний и отрицает вину, поэтому показания в Московском окружном военном суде зачитала прокурор Мария Семененко

"Этого человека убрали мы. Мы — это мой брат Заур (Дадаев — предполагаемый киллер) и Беслан (Шаванов, погиб при задержании). Нас было трое. Я следил за этим человеком… с января месяца. В итоге нашли… Мы проследили за ним, и на обратной дороге брат его убил, а мы двое были на машине и забрали его", — сказано в показаниях.

Там же обвиняемый поясняет, что лично с Немцовым знаком не был, только "через телевизор", а затем искал информацию в соцсетях.

По его словам, в день убийства они следили за Немцовым, но потеряли его и собирались уже уходить, но тут увидели его с девушкой через витрину кафе.

"Мы ждали, поняли, что он пойдет пешком, и он пошел по мосту. Заур пошел за ним, сделал ему выстрелы в спину, запрыгнул в машину, и мы уехали", — огласила показания прокурор.

После этого, согласно протоколу, следователь стал выяснять, почему убийство было совершено именно на Большом Москворецком мосту. "Он попался. Мы его долго следили, и никак. Другого варианта больше не было, раз он попался. Ушел бы — пришлось еще месяц следить. Раз выдался случай", — ответил обвиняемый.

Он добавил, что пистолет после убийства забрал Шаванов. Пистолет следствие в итоге так и не нашло.

Поскольку Губашев уже отказался от этих показаний, то видеозапись допроса проверили эксперты, чтобы выяснить, было ли на него оказано давление. Согласно оглашенным экспертизам, речь Губашева во время допроса не отрепетированная, а "спонтанная, но на хорошо известную тему", он находится в состоянии "умеренной психической напряженности", а в словах следователя "нет признаков внушения, манипуляции или угроз".

Во вторник судья Московского окружного военного суда удалил братьев Анзора и Шадида Губашевых с заседаний по делу об убийстве Немцова из-за неоднократного нарушения порядка. Они вернутся в зал только для выступления с последним словом. Непосредственным поводом для удаления стали протесты подсудимых против оглашения части их признательных показаний, данных на стадии следствия.