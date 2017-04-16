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Путин и Медведев прибыли в Храм Христа Спасителя на пасхальное богослужение

Президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведем прибыли в Храм Христа Спасителя на пасхальное богослужение, передает ТАСС.
На службе также присутствуют супруга премьера Светлана Медведева и мэр Москвы Сергей Собянин.
Молебен в честь Пасхи совершает патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.
Ранее сообщалось, что частицу Благодатного огня в специальной капсуле доставили к праздничному пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя.
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