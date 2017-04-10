НЛО в небе над Испанией сняли на видео

В интернете появилось видео НЛО, снятое одним из пассажиров самолета. Необычный объект был заснят над территорией Испании. Об этом сообщает Daily Star

В ролике видно, как НЛО летит перпендикулярно авиалайнеру, после чего исчезает в облаках. Дата съемки и номер рейса не сообщаются.

В комментариях к публикации многие пользователи написали, что видео является подделкой. Другие предположили, что пассажир снял метеорологический зонд. В конце февраля в сети были опубликованы кадры с авиашоу в Чили, на которых видно, как НЛО едва не сбивает истребитель ВВС страны.