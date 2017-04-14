КНДР ответила на сообщения о возможном превентивном ударе США

Заместитель главы МИД КНДР Хан Сон Рёль в ответ США заявил, что Северная Корея не станет «сидеть сложа руки». Об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс.

Сообщения президента США Дональда Трампа в его микроблоге в Twitter Рёль назвал «агрессивными» и отметил, что они «создают проблемы» и только усложняют ситуацию на Корейском полуострове.

Сообщалось, что для того, чтобы не допустить испытание ядерного оружия американская сторона готова нанести превентивный удар по КНДР.

Ранее Трамп в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином попросил его передать правительству Северной Кореи, что у Вашингтона на вооружении есть не только авианосцы, но и атомные подлодки.

«Нельзя позволить КНДР иметь ядерное вооружение. У них пока нет средств доставки, но они их создадут — это самое простое», - сказал президент.

На прошлой неделе в субботу, 8 апреля, сообщалось, что США отправила к Корее авианосную ударную группу ВМС, которую возглавляет атомный авианосец «Карл Винсон».