В Сенате США призвали Трампа определиться с врагом в Сирии

Однопартиец Трампа - сенатор Рэнд Пол - заявил, что, по его мнению, Штаты, предпринимая односторонние военные шаги против Дамаска, могут столкнуться с постоянным притоком новых экстремистов. Такую позицию республиканец от штата Кентукки озвучил в эфире телекомпании CNN.

«Надо задаться вопросом, кто же придет к власти следующим в Сирии в случае падения правительства Асада. Это будет кто-то лучше, чем Асад? Боевики-радикалы в Сирии лучше его? В Сирии насчитывается также два миллиона христиан, которых защищает Асад и которые боятся прихода к власти боевиков-исламистов», - отметил Пол.

Сенатор считает, что предполагаемое применение химического оружия в Сирии не затрагивает национальные интересы США. По мнению Рэнда Пола, Трампу надо решить, при каких обстоятельствах следует вмешиваться в деятельность других стран и ставить под угрозу жизнь американских военных.