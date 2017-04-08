В Минобороны назвали единственный способ доказать наличие химоружия в Сирии

Единственный способ доказать наличие химического оружия на сирийской базе «Шайрат» - отправить туда экспертов. С таким заявлением выступил официальный представитель министерства генерал-майор Игорь Конашенков . Его слова приводит РИА Новости

«Единственным способом получения и представления всему мировому сообществу каких-либо объективных доказательств якобы наличия на "Шайрате" отравляющих веществ является направление туда миссии профессиональных экспертов», —заявил Конашенков.

Он также отметил, что для такой работы необходимо использование специального оборудования для забора проб, их протоколирования и дальнейшего научного анализа. По словам Конашенкова, таким образом действовали российские специалисты в Алеппо после применения боевиками химоружия.