Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Трампа после удара по Сирии

На сайте французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo появилась карикатура, связанная с решением президента США Дональда Трампа нанести ракетный удар по Сирии.

Фото: ©charliehebdo.fr

На рисунке изображен Трамп, из его пальца вылетает ракета.

«В апреле делай все, что хочешь!» - такая подпись сопровождает карикатуру.

В ночь на пятницу США нанесли ракетный удар по правительственной базе в Сирии крылатыми ракетами. Всего было выпущено 59 ракет. США заявили, что пошли на такой шаг в ответ на предполагаемое использование сирийскими военными химического оружия в Идлибе.