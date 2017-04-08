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Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Трампа после удара по Сирии
На сайте французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo появилась карикатура, связанная с решением президента США Дональда Трампа нанести ракетный удар по Сирии.
Фото: ©charliehebdo.fr
На рисунке изображен Трамп, из его пальца вылетает ракета.
«В апреле делай все, что хочешь!» - такая подпись сопровождает карикатуру.
В ночь на пятницу США нанесли ракетный удар по правительственной базе в Сирии крылатыми ракетами. Всего было выпущено 59 ракет. США заявили, что пошли на такой шаг в ответ на предполагаемое использование сирийскими военными химического оружия в Идлибе.
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