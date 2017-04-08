Подлодка «Краснодар» запустила крылатую ракету по цели на Балтике

Дизель-электрическая подлодка серии 636.3 «Краснодар» осуществила запуск крылатой ракеты по учебной цели на Балтике, сообщили в Минобороны. По данным объективного контроля, мишень была поражена успешно, передает ТАСС заявление ведомства.

Откуда была запущена ракета, не сообщается.

Б-265 «Краснодар» - российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка», входящая в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России. Вооружена ракетами «Калибр-ПЛ», 3М54K, ПЗРК «Стрела-3», торпедами.