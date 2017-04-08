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СМИ: десять мирных жителей убиты при авианалете коалиции под сирийским городом Ракка
По меньшей мере 10 мирных жителей погибли в результате атаки с воздуха самолетов международной коалиции во главе с США на населенный пункт близ сирийского города Ракка. Об этом в субботу сообщил телеканал Al Jazeera.
По его данным, не менее 10 гражданских лиц были убиты в результате налета боевых самолетов коалиции на населенный пункт Хунейда, расположенный западнее Ракки. О числе раненых или возможных разрушениях информации не поступало.
Город Ракка, который находится в 520 км к северо-востоку от Дамаска, считается неофициальной столицей террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) на части территории Сирии, которую она удерживает под своим контролем. Международная коалиция утверждает, что город окружен, а масштабная операция по его освобождению начнется в ближайшее время.
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