СМИ: десять мирных жителей убиты при авианалете коалиции под сирийским городом Ракка

По меньшей мере 10 мирных жителей погибли в результате атаки с воздуха самолетов международной коалиции во главе с США на населенный пункт близ сирийского города Ракка. Об этом в субботу сообщил телеканал Al Jazeera.

По его данным, не менее 10 гражданских лиц были убиты в результате налета боевых самолетов коалиции на населенный пункт Хунейда, расположенный западнее Ракки. О числе раненых или возможных разрушениях информации не поступало.