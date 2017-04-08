Главный тренер российского футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера является одним из кандидатов на пост наставника итальянской "Ромы". Об этом сообщает портал Football Italia со ссылкой на газету La Repubblica.

Каррера может сменить на этом посту Лучано Спаллетти , который не планирует продлевать контракт с "Ромой", рассчитанный до конца сезона. Отмечается, что клуб рассматривает в качестве кандидатов на пост главного тренера Роберто Манчини , Винченцо Монтеллу, Эусебио Ди Франческо, Джан Пьеро Гасперини и Маурицио Сарри.

Ранее Каррера заявил итальянскому порталу Tuttomercatoweb, что не задумывается о работе в Италии и сосредоточен на работе в "Спартаке".

Контракт 52-летнего Карреры со "Спартаком" рассчитан до конца следующего сезона. "Спартак" после 21 тура лидирует в чемпионате России с 48 очками.