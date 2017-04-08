Воздушно-космические силы РФ ожидают комплекс С-500 в ближайшее время

Воздушно-космические силы РФ в ближайшее время примут на вооружение перспективный зенитный ракетный комплекс С-500. Об этом журналистам сообщил в субботу главнокомандующий ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев

"Мы каждый год получаем по пять комплектов зенитных ракетных систем С-400, новые РЛС (радиолокационные станции - прим. ТАСС), эти темпы нас устраивают. Идет дальнейшее развитие, мы с промышленностью не стоим на месте, ускоренными темпами разрабатывается новейший комплекс С-500, и в ближайшее время он поступит на вооружение войск противовоздушной обороны", - сказал главком.

Как сообщил ранее начальник Военной академии воздушно-космической обороны им. Жукова генерал-лейтенант Владимир Ляпоров , в Вооруженных силах России уже началась подготовка специалистов для работы на комплексах С-500.

В субботу Бондарев принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню противовоздушной обороны. В подмосковной Заре он вместе с представителями Главного командования ВКС, ветеранами ПВО и офицерами объединения ПВО-ПРО ВКС возложил венки к памятнику Маршалу Советского Союза Павлу Батицкому.

С 1966 года Батицкий на протяжении 12 лет был главнокомандующим Войсками противовоздушной обороны СССР. Одновременно он был командующим войсками ПВО Объединенных Вооруженных сил стран - участниц Варшавского договора.