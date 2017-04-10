The Independent: Иванка Трамп уговорила отца ударить по Сирии

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка оказала «значительное влияние» на решение своего отца нанести ракетный удар по авиабазе в Сирии. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на неназванные источники.

По словам собеседников газеты, они ознакомились с данными, направленными британским послом в Вашингтоне Кимом Дарроком премьер-министру Терезе Мэй и главе МИД Британии Борису Джонсону . Эти данные якобы свидетельствуют о влиянии Иванки Трамп на отца.

Источники также утверждают, что Трамп был «по-настоящему потрясен» фотографиями с места химической атаки в Сирии.

Корабли ВМС США 7 апреля нанесли удар ракетами «Томагавк» по авиабазе правительственных войск Сирии. Всего было выпущено более 50 ракет, нацеленных на взлетные полосы, стоянки самолетов и заправочные комплексы. Авиабаза получила значительные разрушения. В Генштабе сирийской армии заявляли о шести жертвах атаки, среди которых есть мирные жители. По информации местных СМИ, в результате удара погибли девять человек, в том числе четверо детей.

Трамп заявил, что удар стал ответом на химическую атаку, якобы совершенную Асадом. По его мнению, действия Штатов позволят предотвратить распространение химоружия. В России удар назвали «актом агрессии против суверенного государства».

Четвертого апреля Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что в населенном пункте Хан-Шейхун на юге сирийской провинции Идлиб произошла химатака. По информации правозащитников, жертвами атаки стали как минимум 58 человек, в том числе 11 детей. Страны Запада возложили ответственность за атаку на власти Сирии. Россия призвала тщательно расследовать инцидент. По мнению Москвы, химатаку устроили террористы.

После ракетного удара США Иванка Трамп написала в твиттере, что гордится решением своего отца. По ее словам, «времена, в которые мы живем, требуют принятия трудных решений». «Горжусь своим отцом за отказ смириться с этими ужасными преступлениями против человечества», - заявила она.

Иванка Трамп является специальным советником президента и работает в Белом доме на безвозмездной основе.