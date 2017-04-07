Задержан организатор взрыва в Ростове-на-Дону

Задержанный был знаком с пострадавшим от взрыва мужчиной. "Некоторое время назад между ними возник бытовой конфликт на почве личных неприязненных отношений, что и явилось причиной преступления. Предпринятыми мерами было оперативно установлено место нахождения преступника, который задержан", — говорится в сообщении.

Следствие не рассматривает инцидент как теракт.

Утром 6 апреля возле школы у Ростова-на-Дону взорвалось устройство, замаскированное под фонарик. При взрыве пострадал сторож, который поднял бесхозный пакет с фонариком с земли. Мужчине оторвало кисть на одной руке и три пальца на другой, он был экстренно госпитализирован.