Лукашенко: Россия компенсирует Белоруссии высокую цену на газ

Белоруссия будет реэкспортировать российскую нефть. Таким образом Минск планирует решить конфликт вокруг цены на российский газ. С таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко . Его слова передает РИА Новости

«То, что мы сегодня платим приличную цену за газ, это факт. Мы (с президентом РФ 3 апреля — прим. Рамблер/новости) нашли развязки по этому вопросу, и Россия компенсирует нам это расхождение в нынешней цене и реальной цене за счет реэкспорта нефти», — заявил Лукашенко.

По словам Лукашенко, на данный момент «цены на нефть приемлемые». Глава Белоруссии добавил, что в ближайшее время будет закончена модернизация нефтеперерабатывающих заводов, что позволит им «с любого рынка покупать нефть, перерабатывать у себя и получать соответствующую прибыль».

4 апреля вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко заявил, что поставки российской нефти в республику возобновятся не позднее 13 апреля. Новое соглашение по нефти будет действовать до 2024 года. До 2019 года Россия поставит 24 миллионов тонн нефти, из которых 6 миллионов будут «перетаможиваться». Пошлины от этого процесса будут поступать в бюджет Белоруссии.