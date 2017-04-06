ИГ взяло ответственность за нападение на сотрудников Росгвардии

Нападение на сотрудников Росгвардии в Астрахани совершили боевики запрещенного в России «Исламского государства». Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на информационный портал террористов.

4 апреля террористы застрелили двух астраханских полицейских, прибывших на оформление дорожной аварии. В ночь на 6 апреля они открыли стрельбу по наряду вневедомственной охраны Росгвардии из автомобиля Renault.