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ИГ взяло ответственность за нападение на сотрудников Росгвардии
Нападение на сотрудников Росгвардии в Астрахани совершили боевики запрещенного в России «Исламского государства». Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на информационный портал террористов.
4 апреля террористы застрелили двух астраханских полицейских, прибывших на оформление дорожной аварии. В ночь на 6 апреля они открыли стрельбу по наряду вневедомственной охраны Росгвардии из автомобиля Renault.
Трое сотрудников ведомства получили ранения, ответным огнем один из нападавших был ликвидирован. Остальные участники банды попытались скрыться, однако были окружены и уничтожены сотрудниками правоохранительных органов.
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