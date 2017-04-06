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Cимвол Берлина подсветили в цвета флага РФ без ведома властей
Активисты Национал-демократической партии Германии подсветили Бранденбургские ворота в цвета российского флага. Акция прошла без ведома властей. Об этом сообщается в аккаунте организации в Facebook.
«Если берлинские власти не хотят почтить память жертв (теракта – прим. Рамблер/новости) в Санкт-Петербурге, давайте это сделаем мы», — написали ультраправые.
Бранденбургские ворота подсвечивают в национальные флаги стран, пострадавших от террористических актов. Власти ФРГ ранее решили не проводить акцию солидарности с Россией после теракта в Санкт-Петербурге.
3 апреля в перегоне между станциями петербургского метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. Погибли 14 человек, более 50 человек получили ранения. По версии следствия, бомбу привел в действие 22-летний террорист-смертник Акбаржон Джалилов. Еще один взрыв на станции «Площадь Восстания» правоохранительные органы предотвратили. Бомба была замаскирована под огнетушитель.
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