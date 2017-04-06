Cимвол Берлина подсветили в цвета флага РФ без ведома властей

Активисты Национал-демократической партии Германии подсветили Бранденбургские ворота в цвета российского флага. Акция прошла без ведома властей. Об этом сообщается в аккаунте организации в Facebook

«Если берлинские власти не хотят почтить память жертв (теракта – прим. Рамблер/новости) в Санкт-Петербурге, давайте это сделаем мы», — написали ультраправые.

Бранденбургские ворота подсвечивают в национальные флаги стран, пострадавших от террористических актов. Власти ФРГ ранее решили не проводить акцию солидарности с Россией после теракта в Санкт-Петербурге.