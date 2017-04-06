"Смертник в шапочке" возвращается на работу

Мусульманин Андрей (Ильяс) Никитин , которого СМИ по ошибке назвали предполагаемым организатором теракта в петербургском метро и уволили с работы, восстановлен в должности. Об этом сообщает информагентство IslamNews

«В ближайшее время я намерен вернуться на свою прежнюю работу. Как мне стало известно, сотрудники следственного комитета были у меня на работе и настойчиво рекомендовали моему работодателю уволить меня. Однако моё начальство охарактеризовало меня как добросовестного работника и отказалось от такого решения», — сказал Никитин.

Накануне Никитин заявил, что его работодатель в Нижневартовске сообщил ему об увольнении, сославшись на просьбу регионального Следственного комитета.

Также днем ранее мужчина не смог улететь домой, так как другие пассажиры отказались лететь с ним одним рейсом.

Ранее в Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, на которых был запечатлён мужчина в пальто, подвернутых брюках и головном уборе. Похожего на мусульманина мужчину СМИ назвали предполагаемым исполнителем теракта в Петербурге.

«После того, как мою фотографию СМИ растиражировали, как потенциального террориста, я принял решение пойти в полицию, чтобы дать пояснения. В полиции мои объяснения приняли и все подозрения с меня были сняты», - рассказал Никитин.

В понедельник, 3 апреля, в Санкт-Петербурге в метро произошел взрыв на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт-2». В результате происшествия погибли 14 человек, 49 пострадавших были госпитализированы.