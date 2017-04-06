Путин предложил Евстифееу возглавить Марий Эл

Президент РФ Владимир Путин предложил главе Арбитражного суда Московской области Александру Евстифееву возглавить республику Марий Эл. Об этом сообщает ТАСС

По словам государства, нынешний губернатор региона Леонид Маркелов «просит использовать его на другом участке работы».

«В этой связи у меня вопрос и предложение: хотели бы Вы возглавить республику до выборов в сентябре этого года, а в зависимости от результатов - принять участие в выборной кампании?» - спросил Путин. По данным ТАСС, Евстифеев ответил согласием.

Накануне, 6 апреля в СМИ появилась информация о возможной отставке Маркелова. Сообщалось, что он может занять место сенатора Константина Косачева.

До работы в суде Евстифеев занимал должность полпреда президента России в Приволжском федеральном округе, к которому относится Марий Эл.