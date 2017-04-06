Под Москвой замечены необычные танки

В репетиции парада Победы приняли участие танки Т-72Б3М. Учения прошли на полигоне в Алабино. Об этом сообщает «Российская газета»

Новая модификация отличается от базового Т-72 усиленной защитой. Задняя часть башни и моторно-трансмиссионное отделение прикрыто противокумулятивными экранами и блоками динамической защиты «Реликт». Также на танке установлена противоминная защита. Кроме того, боевая машина оснащена дизельным двигателем мощностью 1130 лошадиных сил, новой радиостанцией и панорамным прицелом.