"Yes": Порошенко о решении по «безвизу» для Украины

«Yes! 521 голос в Европарламенте за безвизовый режим с Украиной!» — написал Порошенко.

Ранее сообщалось, что депутаты Европейского парламента одобрили предоставление Украине безвизового режима для краткосрочных поездок граждан в страны Шенгенской зоны.

За внесение Украины в перечень стран, к гражданам которых применена визовая либерализация, проголосовал 521 евродепутатат, 75 были против, 36 воздержались. Теперь 26 апреля это решение должны утвердить послы ЕС

Украинцам будет разрешено прибывать в странах Шенгенской зоны сроком до 90 дней в течение полугода. Безвизовый режим с ЕС не даёт разрешения на работу в странах Евросоюза. Целью поездок может бизнес, туризм или частные визиты.

Накануне, 5 апреля, Порошенко заявил, что уверен в положительном решении Европарламента на голосовании по безвизовому режиму для Украины.