В Москву вернется снег

К концу недели в Москве снова похолодает и выпадет снег, об этом со ссылкой на Гидрометцентр сообщает ТАСС

Хорошая погода сохранится до пятницы, 7 апреля. В выходные ожидается похолодание, возможно, что температура воздуха опустится до минусовых отметок.

«Пройдут осадки, временами будет усиливаться ветер, и температура понизится, в ночь на воскресенье даже до слабых отрицательных отметок. В начале новой недели вновь начнется потепление», — отмечают метеорологи.

Сообщалось, что в четверг, 6 апреля, в столице ожидается резкое потепление.

«Сегодня с южными ветрами в столичный регион будут поступать очень тёплые воздушные массы, но во второй половине дня местами возрастёт вероятность кратковременных дождей», - заявили синоптики.

Воздух в городе прогреется до плюс 13 – плюс 15 градусов, в Подмосковье – плюс 11 – плюс 16.

Ранее сообщалось, что четверг, 6 апреля, станет самым теплым днем на этой неделе, а воскресенье, 9 апреля, самым холодным.

Полный прогноз погоды смотрите на Рамблер/погоде.