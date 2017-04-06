"Мы слышали крики". Очевидцы о взрыве в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону дети по пути в школу услышали звуки взрыва. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы слышали взрыв и крики. Это было за 15 минут до начала уроков», — рассказала агентству пятиклассница из школы номер 5.

Взрыв рядом со школой в центре Ростова-на-Дону произошел в четверг, 6 апреля. В Росгвардии заявили, что источником взрыва было самодельное взрывное устройство, замаскированное под фонарик.

Правоохранители сообщили, что утром дворник, убиравший территорию, нашел на улице пакет и решил проверить его содержимое. Когда мужчина попытался включить найденный там фонарик, прогремел взрыв. Он лишил мужчину нескольких пальцев, а также ранил брюшную полость.

Занятия в школе отменили. На месте взрыва работают спецслужбы. Полицейские и кинологи проводят проверку всех учебных заведений города.

СК возбудил по факту случившегося дело по статьям о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом (статья 105 УК РФ), и незаконном обороте взрывчатых веществ (статья 222 УК РФ).