Захарова заинтриговала сенат США фото Путина и беременной Симоньян

«Страшно представить, что скажут американские сенаторы, когда им "рассекретят" эту фотографию. Умоляю, только не спешите. Сохраним интригу», - написала Захарова.

Ранее сенатор Джин Шахин в сенате США продемонстрировала совместное фото Путина и Симоньян и просила коллег «сделать выводы о том, что происходит на канале».

Шахин утверждала, что фотография была взята из рассекреченного доклада разведки США.

«Шахин не первый раз отличается глупостями. В этот раз, показав "рассекреченную" фотографию Президента России и Руководителя телеканал RT, которых раньше вместе никто, разумеется, не видел, она превзошла саму себя», - прокомментировала Захарова.

По ее словам, данная фотография демонстрирует то, что в России женщины стали занимать достойные себя должности благодаря своему профессионализму.