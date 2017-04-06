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Захарова заинтриговала сенат США фото Путина и беременной Симоньян
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook выразила опасения по поводу возможной реакции американских сенаторов на старую фотографию президента России Владимира Путина и главного редактора RT Маргариты Симоньян, которая была беременна на момент съемки.
«Страшно представить, что скажут американские сенаторы, когда им "рассекретят" эту фотографию. Умоляю, только не спешите. Сохраним интригу», - написала Захарова.
Ранее сенатор Джин Шахин в сенате США продемонстрировала совместное фото Путина и Симоньян и просила коллег «сделать выводы о том, что происходит на канале».
Шахин утверждала, что фотография была взята из рассекреченного доклада разведки США.
«Шахин не первый раз отличается глупостями. В этот раз, показав "рассекреченную" фотографию Президента России и Руководителя телеканал RT, которых раньше вместе никто, разумеется, не видел, она превзошла саму себя», - прокомментировала Захарова.
По ее словам, данная фотография демонстрирует то, что в России женщины стали занимать достойные себя должности благодаря своему профессионализму.
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