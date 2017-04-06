Петербургского террориста могли использовать без его ведома

Акбаржона Джалилова, подозреваемого в совершении теракта в Петербурге, могли использовать как живую бомбу, не предупредив, что он станет смертником. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник.

По словам собеседника агентства, такую версию сейчас рассматривают правоохранители. Как отметил источник, предполагаемый смертник думал, что должен был заложить бомбы в двух местах в метро и скрыться. Об этом якобы свидетельствует много факторов, в том числе поведение Джалилова, а также то, что он стал сторонником радикального ислама недавно. Собеседник «Интерфакса» отметил, что смертников обычно готовят долго.

Роль Джалилова могла сводиться к тому, чтобы изготавливать взрывные устройства и закладывать их в местах массового скопления людей.

Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля на перегоне «Сенная площадь» - «Технологический институт». Еще одну бомбу нашли на станции «Площадь Восстания», позже устройство обезвредили.

Жертвами взрыва стали 14 человек, еще 62 пассажира пострадали. Следственный комитет РФ возбудил по факту случившегося дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).

СМИ писали, что бомбу привел в действие террорист-смертник из Средней Азии. По предварительным данным, он имел связи с сирийскими боевиками. Власти Киргизии идентифицировали личность этого человека (его тело нашли в центре взрыва). Им оказался Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. СК РФ также назвал его подозреваемым в совершении теракта.

Сообщалось, что отец Джалилова является гражданином России. В 2011 году он забрал сына с собой в Петербург. Там они оба работали в автомастерской. Кроме того, Акбаржон Джалилов подрабатывал в суши-баре. Позже он тоже получил российское гражданство.