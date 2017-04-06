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СК выяснил цель нападения на полицейских в Астрахани
В Следственном комитете (СК) РФ считают, что преступники убили полицейских в Астрахани для того, чтобы завладеть их оружием. Об этом, как сообщается на сайте ведомства, заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.
«По данным следствия нападение совершено из-за устойчивой неприязни к представителям правоохранительных органов, а также с целью завладения их оружием для использования его при совершении других преступлений, в том числе других убийств полицейских», - рассказала Петренко.
В ночь на 4 апреля в Астрахани неизвестные напали на сотрудников ДПС. Лейтенант и старший лейтенант прибыли на место ДТП, которое спровоцировали преступники на «Газели». Там злоумышленники несколько раз выстрелили в полицейских. От полученных ранений сотрудники ДПС скончались на месте. Нападавшие забрали их табельное оружие и скрылись.
Губернатор Астраханской области Александр Жилкин заявил, что предполагаемыми убийцами полицейских были радикальные исламисты.
Следственный комитет России объявил в розыск восьмерых подозреваемых в убийстве. Против них завели дело по трем статьям: 317, 222, 226 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконное хранение оружия и боеприпасов, хищение оружия) УК РФ.
В ночь на 6 апреля сотрудники Росгвардии вычислили автомобиль с предполагаемыми преступниками. Правоохранители преследовали их, но обвиняемые скрылись в промышленном помещении и начали стрелять. В итоге четверо обвиняемых были убиты. Трое сотрудников Росгвардии получили ранения. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.
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