Из дома в Петербурге, где нашли опасный предмет, эвакуировали жильцов

Жилой дом в Невском районе Петербурга частично эвакуирован из-за обнаружения сотрудниками УФСБ опасного предмета в четверг рано утром, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ведомства.

"В результате реализации ряда оперативно-разыскных мероприятий около 05:00 сотрудниками УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в жилом помещении по адресу Товарищеский проспект, дом 22 корпус 1 обнаружен предмет, по предварительным оценкам, возможно, представляющий взрывную опасность. В настоящее время жители близлежащих квартир эвакуированы", — сказал собеседник агентства.