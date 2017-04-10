В Москву вернутся мороз и снег

В четверг, 13 апреля, потепление в Москве снова сменится похолоданием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр России. По данным синоптиков, в четверг возможен мокрый снег, а к выходным вернутся ночные заморозки до минус 2 градусов. Самым теплым днем недели станет вторник, 11 апреля: ночью будет без осадков, температура воздуха составит 5-7 градусов в Москве и 2-7 в Подмосковье, а днем воздух в столице и области может прогреться до 16 градусов, местами ожидается небольшой дождь.

Уже в среду, 12 апреля, станет холоднее: днем будет 7-9 градусов тепла в Москве и 5-10 в Подмосковье. Юго-западный или западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 12-17 метров.

Ночью в четверг ожидается от до 2-4 градусов выше ноля в столице и минус 1 – плюс 4 градуса по области. Днем максимальная температура в Москве составит 7-9 градусов тепла, а в области - 6-11 градусов. Местами сохранятся порывы ветра до 12-17 метров в секунду.

Ночью в пятницу, 14 апреля, будет 2-7 градусов тепла, днем - 6-11 градусов, ожидается умеренный дождь. В субботу местами будут небольшие осадки. Ночью температура опустится до минус 2 – плюс 3 градусов, а днем поднимется до 3-8 градусов тепла.

Ранее синоптики сообщали, что апрель в Москве будет теплым, но из-за высокой активности циклонов погода останется неустойчивой. Так, большую часть месяца будут идти дожди, ожидаются грозы, резкие колебания температуры и скачки атмосферного давления.