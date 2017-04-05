Плющенко призвал Сотникову сбросить вес

«Мы приступили к сотрудничеству с Аделиной и тренировкам. Буквально вчера приехал постановщик будущих программ Аделины — канадец Эмануэль Сандю. Завтра приступаем к работе над постановками программ. Наш тренерский штаб готов. Сейчас Аделина еще много бегает на тренировках. Нужно сгонять вес. Она долго не выступала», — заявил Плющенко.

4 апреля стало известно, что Плющенко стал тренером Сотниковой. 31 марта Плющенко заявил, что завершает профессиональную карьеру. Сотникова выиграла золотую медаль в 2014 году на Играх в Сочи.