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Украина рискует остаться на Евровидении одна
Если Украина не изменит свое решение по поводу российской участницы «Евровидения» Юлии Самойловой, то количество отказов от участия в музыкальном конкурсе со стороны третьих стран может увеличиться, сообщает The Irish Times.
«Нынешняя ситуация вызывает гнев среди наших членов – европейских вещателей по всей Европе, и мы получили сообщение от многих из них, критикующих решение и рассматривающих возможность выхода из этого события», – рассказала директор EBU Ингрид Дельтенре.
Ранее Лексус и Вован позвонили Дельтенре и представились украинским премьер-министром Владимиром Гройсманом. Они хотели узнать о том, планирует ли EBU наказать Киев за запрет Самойловой въезда на территорию Украины.
Дельтенре ответила, что организаторы ожидают от Украины соблюдения правил конкурса.
«Исключение участников или организаторов недопустимо — это нарушение правил», - сказала она.
По ее словам, если Киев не изменит свое решение, Украину могут отстранить от участия в конкурсе на несколько лет, а мероприятие 2017 года даже в последний момент возможно перенести в Берлин.
Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на Украину в течение трех лет из-за концертов певицы в Крыму в 2015 году.
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