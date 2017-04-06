Украина рискует остаться на Евровидении одна

Если Украина не изменит свое решение по поводу российской участницы «Евровидения» Юлии Самойловой , то количество отказов от участия в музыкальном конкурсе со стороны третьих стран может увеличиться, сообщает The Irish Times.

«Нынешняя ситуация вызывает гнев среди наших членов – европейских вещателей по всей Европе, и мы получили сообщение от многих из них, критикующих решение и рассматривающих возможность выхода из этого события», – рассказала директор EBU Ингрид Дельтенре.

Ранее Лексус и Вован позвонили Дельтенре и представились украинским премьер-министром Владимиром Гройсманом . Они хотели узнать о том, планирует ли EBU наказать Киев за запрет Самойловой въезда на территорию Украины.

Дельтенре ответила, что организаторы ожидают от Украины соблюдения правил конкурса.

«Исключение участников или организаторов недопустимо — это нарушение правил», - сказала она.

По ее словам, если Киев не изменит свое решение, Украину могут отстранить от участия в конкурсе на несколько лет, а мероприятие 2017 года даже в последний момент возможно перенести в Берлин.