Греф прокомментировал информацию о назначении Максимовской

Герман Греф назвал «придумками» сообщения о том, что правление Сбербанка не утвердило кандидатуру Марианны Максимовской на должность директора департамента маркетинга и коммуникаций. Слова главы кредитной организации передает РИА Новости

«Я сегодня прочитал (в СМИ — Рамблер/новости) — какие-то глупости пишут, что не утвердило правление (Максимовскую — Рамблер/новости). У нас эти вопросы не рассматриваются на правлении. Кто-то что-то придумал. Это все придумки», — заявил Греф.

Греф добавил, что не может комментировать «не произошедшие события». По словам председателя правления Сбербанка, кредитная организация «ведет переговоры с большим количеством людей».

В феврале 2017 года с должности старшего вице-президента, директора департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка уволилась экс-главный редактор агентства РИА Новости Светлана Миронюк.

Марианна Максимовская вела новости на Первом канале и НТВ. Кроме того, журналистка была автором и ведущей собственной программы «Неделя» на «Рен ТВ». С 2016 года Максимовская занимает должность вице-президента холдинга «Новаком».