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Диктор Кремля развеселил зал оговоркой про главу МВД и фразой «тьфу, извините»
Фото: кадр видео
В Кремле во время церемонии обмена подписанными соглашениями между Россией и Узбекистаном диктор заговорился и не смог с первого раза произнести фамилию главы МВД РФ Владимира Колокольцева. Виде доступно на YouTube.
«Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Александрович Ко... Владимир Александрович К...Тьфу, извините», — произнес диктор, и в зале раздался смех. Присутствовавшие при этом президенты двух стран Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев улыбнулись,а Колокольцев заметно развеселился.
Новая попытка диктора оказалась успешной. Однако, представляя руководителя узбекистанского МВД Абдусалома Азизова, он вновь ошибся в фамилии, но быстро поправился.
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