Диктор Кремля развеселил зал оговоркой про главу МВД и фразой «тьфу, извините»

В Кремле во время церемонии обмена подписанными соглашениями между Россией и Узбекистаном диктор заговорился и не смог с первого раза произнести фамилию главы МВД РФ Владимира Колокольцева . Виде доступно на YouTube.

«Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Александрович Ко... Владимир Александрович К...Тьфу, извините», — произнес диктор, и в зале раздался смех. Присутствовавшие при этом президенты двух стран Владимир Путин Шавкат Мирзиеев улыбнулись,а Колокольцев заметно развеселился.

Новая попытка диктора оказалась успешной. Однако, представляя руководителя узбекистанского МВД Абдусалома Азизова, он вновь ошибся в фамилии, но быстро поправился.