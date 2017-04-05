Военный истребитель упал недалеко от Вашингтона

В США разбился истребитель F-16. Инцидент произошел вблизи военной базы Эндрюс в районе Вашингтона. Об этом сообщает телеканал NBC News

Самолет принадлежал Национальной гвардии США. Крушение произошло в лесной зоне в 4 километрах от базы. Оба пилота успели катапультироваться. На место катастрофы выехали сотрудники экстренных служб.

В октябре 2016 года в Калифорнии во время учебного полета разбился истребитель F/A-18C. Самолет принадлежал Корпусу морской пехоты США. Тогда пилот также успел катапультироваться.