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«Тьфу, извините»: диктор Кремля развеселил зал оговоркой про главу МВД
Диктор Кремля Евгений Хорошевцев не смог выговорить с первого раза фамилию руководителя министерства внутренних дел России Владимира Колокольцева. Видео было опубликовано на хостинге YouTube.
«Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Александрович Ко... Владимир Александрович К...Тьфу, извините», — произнес Хорошевцев.
Оговорка Хорошевцева вызвала смех в зале. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев улыбнулись. С третьей попытки диктор выговорил фамилию Колокольцева верно, однако затем ошибся в произношении фамилии представителя узбекистанского МВД Абдусалома Азизова.
Евгений Хорошевцев – российский актер, телеведущий, диктор протокольных мероприятий президент России. Народный артист России.
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