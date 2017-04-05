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Захарова поблагодарила украинцев за соболезнования
Мария Захарова поблагодарила граждан Украины за соболезнования в связи с терактом в петербургском метро. Слова официального представителя министерства иностранных дел России передает телеканал Russia Today.
«Я хотела бы отдельно сказать большое спасибо за ту реакцию, которую мы увидели на Украине. Слова и официальных лиц, и граждан Украины не остались незамеченными. Мы благодарим вас особенно за это», — заявила Захарова.
Захарова добавила, что освещение теракта в СМИ сопровождалось «традиционным кошмаром». В частности, в соцсетях пользователи писали, что взрыв – это «расплата за внешнюю политику». В то время, как «на Западе, ясное дело, террористы атакуют свободу и демократию», отметила представитель ведомства.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.
3 апреля в Санкт-Петербурге в метро произошел теракт. Взрыв прогремел в перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт». По версии следствия, взрывное устройство привел в действие 22-летний террорист-смертник Акбаржон Джалилов. Погибли 14 человек, более 50 человек получили ранения. Еще одного взрыва на станции «Площадь Восстания» удалось избежать. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и обезвредили взрывное устройство.
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