Захарова поблагодарила украинцев за соболезнования

«Я хотела бы отдельно сказать большое спасибо за ту реакцию, которую мы увидели на Украине. Слова и официальных лиц, и граждан Украины не остались незамеченными. Мы благодарим вас особенно за это», — заявила Захарова.

Захарова добавила, что освещение теракта в СМИ сопровождалось «традиционным кошмаром». В частности, в соцсетях пользователи писали, что взрыв – это «расплата за внешнюю политику». В то время, как «на Западе, ясное дело, террористы атакуют свободу и демократию», отметила представитель ведомства.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.