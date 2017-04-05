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Машинист взорванного поезда рассказал о первых минутах после взрыва
Машинист Александр Каверин, управлявший взорванным поездом метро, поблагодарил пассажиров за взаимопомощь при теракте. Его слова передает телеканал Russia Today.
«Двери не открылись в вагоне, где произошёл взрыв, так как их раздуло. И вот тут я хочу поблагодарить самих пассажиров, потому что, выйдя из поезда, люди бросились раздирать двери повреждённого вагона. Изначально их открывали именно они. Уже потом туда прибыли машинисты, инструктора, дежурные машинисты, дежурные по станции», — заявил Каверин.
Каверин добавил, что в первый момент после взрыва опасался, что состав не сможет доехать до станции и сойдет с рельсов. Ранее в Следственном комитете России (СК РФ) заявили, что решение машиниста не останавливать поезд после взрыва спасло многим пассажирам жизни. За профессиональные действия при теракте 51-летнего Александра Каверина представили к награде.
Также будут награждены инспектор Альберт Сибирский, обнаруживший бомбу на стации «Площадь Восстания», и дежурная по станции «Технологический институт» Нина Шмелева, пришедшая на помощь пассажирам.
3 апреля в Санкт-Петербурге в перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел взрыв. Погибли 14 человек, более 50 человек получили ранения. По версии следствия, бомбу привел в действие 22-летний террорист-смертник Акбаржон Джалилов. Еще один взрыв на станции «Площадь Восстания» правоохранительные органы предотвратили. Бомба была замаскирована под огнетушитель.
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