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Спасший пассажиров в метро Петербурга машинист отдал деньги пострадавшей
Машинист Александр Каверин, управлявший взорванным поездом в петербургском метро, отдал собранные для него деньги раненной при теракте женщине. Об этом сообщает ТАССТАСС.
«Мне поступила информация, что какая-то организация собрала деньги для меня в качестве благодарности. Считаю, что мне ничего не надо, и решил передать женщине, которая в данный момент находится в институте скорой помощи имени И. И. Джанелидзе, ей ампутировали ногу», - заявил Каверин.
Каверин добавил, что пострадавшая всем обеспечена, однако в будущем ей потребуются средства на реабилитацию. Машинист не стал уточнять сумму помощи. Ранее Каверин получил государственную награду «Почетный работник транспорта» за решение не останавливать поезд после взрыва. В Следственном комитете России (СК РФ) отметили, что действия машиниста позволили избежать больших жертв.
3 апреля в перегоне между станциями петербургского метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. Погибли 14 человек, более 50 человек получили ранения. По версии следствия, бомбу привел в действие 22-летний террорист-смертник Акбаржон Джалилов. Еще один взрыв на станции «Площадь Восстания» правоохранительные органы предотвратили. Бомба была замаскирована под огнетушитель.
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