Спасший пассажиров в метро Петербурга машинист отдал деньги пострадавшей

Машинист Александр Каверин , управлявший взорванным поездом в петербургском метро, отдал собранные для него деньги раненной при теракте женщине. Об этом сообщает ТАСС ТАСС.

«Мне поступила информация, что какая-то организация собрала деньги для меня в качестве благодарности. Считаю, что мне ничего не надо, и решил передать женщине, которая в данный момент находится в институте скорой помощи имени И. И. Джанелидзе, ей ампутировали ногу», - заявил Каверин.

Каверин добавил, что пострадавшая всем обеспечена, однако в будущем ей потребуются средства на реабилитацию. Машинист не стал уточнять сумму помощи. Ранее Каверин получил государственную награду «Почетный работник транспорта» за решение не останавливать поезд после взрыва. В Следственном комитете России (СК РФ) отметили, что действия машиниста позволили избежать больших жертв.